Кит: провести хороший матч, захватить инициативу — таков план «Чикаго»

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Данкан Кит высказался о развитии серии плей-офф с «Нэшвилл Предаторз». Команда уступает в серии 0-3.

«Когда играешь против хороших хоккеистов, всегда хочется заставить их обороняться. Для этого надо, чтобы шайба была у нас. А мы её практически не контролируем, особенно когда звено Джохансена находится на льду.

Можно привести массу примеров, как надо обороняться против первого звена любого соперника, не говоря уже конкретно о «Нэшвилле». Они чувствуют себя очень уверенно. Все трое забивали в этой серии. Так что нам надо идти шаг за шагом. Мы должны провести хороший матч, захватить инициативу. Таков наш план», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.