«Спартак» продлил контракт с нападающим Куваевым

Хоккейный клуб «Спартак» подписал новый контракт с форвардом Александром Куваевым. Об этом информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между 23-летним нападающим и московским клубом рассчитано на один сезон и является двусторонним.

В минувшем сезоне Куваев провёл за «Спартак» 22 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и не набрал очков. Действие предыдущего соглашения между игроком и московским клубом Континентальной хоккейной лиги истекало 30 апреля 2017 года.