Форвард «Флориды» Мальгин присоединился к сборной Швейцарии

Нападающий «Флорида Пантерз» Денис Мальгин получил приглашение в сборную Швейцарии. Нападающий американской команды присоединился к национальной команде. Также состав сборной пополнил Филипп Фюрер из «Лугано». Об этом сообщает sihf.



Швейцарская национальная команда 21 и 22 апреля сыграет со сборной России.

Мальгин в текущем сезоне провёл в Национальной хоккейной лиге 47 матчей регулярного чемпионата и набрал в них 10 (6+4) очков при показателе полезности «-5». В АХЛ хоккеист провёл 15 матчей и набрал в них 12 (3+9) очков при показателе полезности «+6».

