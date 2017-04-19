Нэш: «Рейнджерс» сделали выводы из прошлых игр и сыграли хорошо

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Рик Нэш поделился впечатлениями после победы над «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:1 в четвёртом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. В настоящее время счёт в серии равный — 2-2.

«У нас была пара плохих дней, когда мы играли предыдущие встречи. Но мы оставили их позади, сделали выводы и сейчас выступили очень хорошо», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



>>> Концерт по заявкам Тортореллы: Бобровский остановил Малкина