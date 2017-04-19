Сборная Канады назвала 18 игроков, которые поедут на ЧМ-2017

Сборная Канады на своём официальном сайте разместила список из 18 хоккеистов, которые будут защищать цвета национальной сборной на ЧМ-2017.
Вратари: Эрик Комри (Виннипег), Кэлвин Пикар (Колорадо, НХЛ);
Защитники: Тайсон Бэрри (Колорадо), Кэлвин Де Хаан (Нью-Йорк Айлендерс), Джейсон Демерс (Флорида), Майкл Мэтисон (Флорида) и Джош Моррисси (Виннипег);
Нападающие: Шон Кутюрье (Филадельфия), Мэтт Дюшейн (Колорадо), Клод Жиру (Филадельфия), Алекс Киллорн (Тампа-Бэй), Трэвис Конечны (Филадельфия), Райан О'Райлли (Баффало), Натан Маккиннон (Колорадо), Брэйден Поинт (Тампа-Бэй), Марк Шайфли (Виннипег), Уэйн Симмондс (Филадельфия) и Джефф Скиннер (Каролина).
15 звёзд из НХЛ, которые приедут на чемпионат мира 2017 года
Кучеров, Хедман, Жиру, Ворачек и другие звёздные игроки НХЛ, которые собираются на чемпионат мира в Германию и Францию.