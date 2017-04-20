Николай Мишин и Кирилл Легчаков вошли в тренерский штаб «Авангарда»

Тренерский штаб Андрея Скабелки в «Авангарде» пополнили тренер по физической подготовке Кирилл Легчаков и тренер вратарей Николай Мишин. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Мишин — первый тренер Ильи Сорокина, Ильи Налимова, Владислава Подъяпольского. Долгое время работал с обладателем приза «Везина Трофи» Сергеем Бобровским. Работал в детской школе «Металлурга» (Новокузнецк), «Адмирала» (Владивосток, 2015), в командах «Вымпел» (Междуреченск), «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк, 2012, 2013), «Металлург» (Новокузнецк, 2014, 2015), «Амур» (Хабаровск, 2016, 2017).

Легчаков работал со Скабелкой в новосибирской «Сибири».