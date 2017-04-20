Мишин: предложение от «Авангарда» получил ещё в феврале, решение принял в апреле

Новый тренер вратарей «Авангарда» Николай Мишин рассказал о своём назначении, а также поделился мнением о голкиперах основной и молодёжной команд клуба.

«Предложение пополнить тренерский штаб „Авангарда“ мне поступило ещё в феврале. Честно говоря, долго думал, принял решение только в апреле. Прежде всего, это клуб с хорошими традициями, он всегда ставит перед собой высокие цели. И конечно, хочется выиграть что-то с „Авангардом“.

На сборе просматривал вратарей из основной и молодёжной команды. Хороший материал, есть, с чем работать. Прежде всего – у ребят должно быть желание достичь чего-то. Если есть желание у игрока, я всегда буду помогать. После летних сборов будет ясно, кто из ребят отправится в высшую лигу, а кто останется в «Авангарде». Будем смотреть, будем давать играть всем и сделаем выводы. Думаю, окончательно определимся перед сезоном", — цитирует Мишина пресс-служба клуба.