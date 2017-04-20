Кознев: финансирование «Северстали» стабильно, в мае назовём нескольких новичков

Директор череповецкой «Северстали» Алексей Кознев рассказал, что команда получает стабильное финансирование и не имеет задолженностей по зарплате, а также отметил, что в мае 2017 года команду пополнят несколько новичков.

«Как движется работа нового генерального менеджера Валерия Зелепукина? Работа идёт активно и в достаточной мере успешно. Будут вестись переговоры, в том числе с зарубежными игроками. В мае будет озвучено сразу несколько фамилий новобранцев «Северстали».

«Северсталь» всегда отличалась тем, что у нас стабильное финансирование, игроки и персонал получают зарплаты вовремя. Это немаловажный фактор. Компания «Северсталь» выполняет свои обязательства качественно и в полном обьёме. Финансирование подтверждено на три года, с учётом прошлого года, на достаточно высоком уровне, и оно стабильное. В лиге знают, что у нас нет задолженностей, и в этом отношении наш клуб один из первых", — цитирует Кознева пресс-служба клуба.