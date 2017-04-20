Защитник «Сочи» Алексей Пепеляев продолжит карьеру в «Спартаке»

Как стало известно «Чемпионату», защитник ХК «Сочи» Алексей Пепеляев продолжит карьеру в московском «Спартаке».

32-летний хоккеист начинал сезон-2016/17 в «Торпедо», но затем перешёл в ХК «Сочи». Всего в регулярном чемпионате он провёл 22 матча, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и тремя голевыми передачами с показателем полезности "+1". Всего в КХЛ на его счету 309 матчей, в которых он набрал 104 (33+71) очка при показателе полезности "-8". Его контракт с «Сочи» действует до 30 апреля 2017 года.