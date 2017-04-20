Будро: «Миннесота» может играть ещё лучше, но бой всё равно предстоит неравный

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Брюс Будро прокомментировал победу над «Сент-Луис Блюз» в четвёртом матче первого раунда плей-офф (2:0, 1-3 в серии).

«У нас было два дня выходных, и они неплохо справились с давлением. Ребята не опустили головы. В последние шесть недель у них было немало непростых моментов, но они не расклеились. Чёрт, это всего одна игра. Да, у соперника солидное преимущество. Но я полагаю, что мы способны играть ещё лучше, чем сегодня. Впрочем, бой всё равно предстоит неравный.

Как случился гол Койла? Это один отскок. Мы рады, что он случился в нашу пользу. Ребята сделали то, что мы от них просили. Нам удался прорыв, что в первых трёх встречах случалось не особо часто. Мы будем пытаться делать то же самое при любой возможности", — приводятся слова Будро на официальном сайте НХЛ.