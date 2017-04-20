Порядин: будет тяжело, пять дней была температура, но «Реактору» нужно помогать

Нападающий «Реактора» Павел Порядин рассказал, как он тренируется, и оценил первые два матча финала Кубка Харламова.



«Вроде выздоровел, вчера покатался, правда, даже без формы. Пока что ощущаю себя тяжеловато. В любом случае будет тяжело, потому что пять дней с большой температурой. Но надо помогать команде, сейчас решающие игры, поэтому буду очень стараться.



Смотрел обе игры, первую — ещё дома по телевизору, вторую — уже вживую на матче. Считаю, что в первой игре не хватило немного, этот гол за 30 секунд до конца периода, в раздевалку – он и расстроил ребят. Плюс все броски, которые могли залететь, – все залетели. Не то чтобы вратари виноваты, просто бывает такое. Удача была на стороне «Красной Армии», возможно, завтра она будет на нашей стороне», — цитирует Порядина официальный сайт «Нефтехимика».