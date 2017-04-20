Президент Словакии: мы были лучше России в 1/4 финала ЮЧМ

Президент Словакии Андрей Киска прокомментировал поражение юниорской сборной своей страны в четвертьфинале чемпионата мира от сборной России (2:3 ОТ).



«Если наши игроки продолжат так играть, то у меня не будет сомнений в будущем словацкого хоккея. Парни играли с сердцем, они были невероятными против страны с населением в 30 раз превышающим нашу. Уверен, что эти парни в один момент смогут сыграть в НХЛ, скрестим пальцы. Мы были лучше сегодня, нам не хватило удачи, но я горд за парней», — передаёт слова Киски корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.