Юниорский чемпионат мира по хоккею—2017: сборная США переиграла Швейцарию

На юниорском чемпионате мира по хоккею—2017, проходящем в Словакии, завершился последний четвертьфинальный матч, в котором команда США одержала победу над сборной Швейцарии, встреча завершилась со счётом 4:2. Американцы в полуфинале юниорского турнира будут встречаться с командой Швеции, обыгравшей Канаду.



В составе победителей заброшенными шайбами сумели отметиться Майкл Пастухов, Дэвид Фэрранс, Джош Норрис и Джейкоб Тортора. У Швейцарии забитые голы на свой счёт записали Нико Хишир и Николас Мюллер.