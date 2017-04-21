Кольяно: «Анахайму» повезло быстро выиграть серию и получить время для отдыха

Нападающий «Анахайм Дакс» Эндрю Кольяно после победы в серии первого раунда плей-офф с «Калгари Флэймз» (4-0) отметил важность предстоящего отдыха перед следующей серией.



«У нас есть травмированные, у многих небольшие болячки. В серии второго раунда все нужны нам здоровыми. Это крайне важно. Всегда хочется выиграть серию в четырех матчах, но это редко получается. С этой точки зрения нам очень повезло. Мы перегруппируемся, посмотрим, кто станет нашим соперником и подойдем ко второму раунду во всеоружии», — цитирует Кольяно официальный сайт НХЛ.