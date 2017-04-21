Ян Петерек: знаю, что Гусяра работает на ТВ, а с Королёвым можем и водки попить!

Бывший нападающий «Локомотива» Ян Петерек вспомнил о своей игре за ярославскую команду. Петерек стал первым легионером в истории клуба и дважды становился с ним чемпионом страны.



«Вуйтека я уже знал, когда начинал в «Витковице». Он там тренировал. Меня звали в «Ак Барс». Но позвонил пан Владимир и сказал, что уходит на работу в «Локомотив». В итоге я передумал по поводу казанского варианта и отправился в Ярославль. Когда играл в тройке с Королёвым и Ткаченко, мог даже не смотреть в сторону. Знал, что там находится партнёр. Важно, что мы понимали друг друга не только на льду, но и вне площадки. Уважали друг друга и относились по-человечески.

Сергей Королёв — зверюга! Мы постоянно общаемся. Встречаемся, когда бываю в России. Можем даже водки попить! Прекрасный человек. Александр Гуськов работает на российском телевидении? Гусяра! Я знаю, передавайте ему привет, хотя мы и так общаемся, постоянно на связи, в хороших отношениях», — сказал Петерек в интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.