«Флорида» проведёт переговоры с главным тренером из NCAA Монтгомери

«Флорида Пантерз» проведёт переговоры с тренером университета Денвера Джимом Монтгомери.

«Были контакты с руководством «Флориды», и в течение 10 дней мы проведём встречу. Дата пока не определена. В жизни случается много разных возможностей, и всегда нужно внимательно слушать. Но для того чтобы я покинул Денвер, всё должно сложиться идеально. Во «Флориде» мне никто не говорил, какой я по счёту кандидат – первый, второй или третий. Поговорим, и будет видно», – сказал Монтгомери.

47-летний специалист в нынешнем сезоне выиграл национальный чемпионат NCAA вместе со своей командой.

Тренерскую карьеру Монтгомери начал в 2005 году, а университет Денвера возглавил в 2013 году. В прошлом году он претендовал на пост главного тренера «Калгари Флэёмз».

В качестве игрока он провёл 122 матча в НХЛ, а в сезоне-2003/04 сыграл 20 матчей за «Салават Юлаев» в Суперлиге. В случае назначения он может стать третьим главным тренером в истории лиги, пришедшим непосредственно из студенческого хоккея, после Боба Джонсона и Дэйва Хэкстола.