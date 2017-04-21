Флёри: это одна из лучших побед в моей карьере

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Марк-Андре Флёри прокомментировал победу в серии первого раунда Кубка Стэнли над «Коламбус Блю Джекетс» (4-1). В пятом матче серии действующий обладатель Кубка Стэнли выиграл со счётом 5:2.

«Это одна из лучших побед в моей карьере. Мы играли у себя дома, перед своими болельщиками. Они нас всегда поддерживали в течение сезона. У меня до сих пор мурашки по спине бегут, когда я слышу, как шумит наш стадион. Я рад, что сумел внести свой вклад в сегодняшнюю победу», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.