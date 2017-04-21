Ринне: по ходу серии с «Чикаго» моя уверенность в себе росла

Голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне прокомментировал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Команда одержала победу в серии со счётом 4-0. При этом «Предаторз» впервые в своей истории выиграли кубковую серию с сухим счётом.



«Чувствую себя хорошо. По ходу этой серии моя уверенность в себе росла. Ключевыми стали первый и третий матчи, когда нам удалось взять первую игру дома и первую в гостях. Мы смогли найти способ победить во всех матчах», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.