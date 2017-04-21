Гуськов: не скажу, что у Дыбленко нет шансов в НХЛ, отъезд Береглазова не удивил

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением о решении защитника «Спартака» Ярослава Дыбленко и защитника магнитогорского «Металлурга» Алексея Береглазова уехать в НХЛ.

«Решению Дыбленко удивился, а решению Береглазова — нет. Каждый хочет попробовать себя в сильнейшей лиге. Другое дело, что кто-то заявил о себе в КХЛ, как в случаем с Береглазовым. Плюс Алексей и в сборной играл. Не скажу, что в Америке нет шансов у Дыбленко, но он выступал намного скромнее в КХЛ. Однако пробовать стоит всем, это их решение. А насчёт того, закрепятся ли они или нет, покажет время», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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