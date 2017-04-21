Скобрев: вылет от СКА с одной победой в гостях вообще не закономерен

Тренер московского «Динамо» по физической подготовке, олимпийский призёр Иван Скобрев подвёл итоги сезона. Бело-голубые вылетели во втором кубковом раунде.

«Начало сезона «Динамо», на мой взгляд, удалось, но потом произошёл небольшой спад, начались определённые волнения, ротация состава, не было стабильной игры. Попав вместе с Александром Леонидовым в состав тренерского штаба в декабре, мы разобрались с теми недочётами, которые были допущены в предсезонной подготовке, и совместно со специалистами, которые уже работали в команде, попытались поправить ситуацию и сделать так, чтобы выровнять игру. Думаю, нам это удалось.

Честно говоря, до начала плей-офф мне казалось, что выиграть у СКА — это что-то из ряда вон выходящее. Но когда мы попали в плей-офф, прошли «Торпедо» и показали очень ровные игры со СКА на выезде, я понял, что это вполне возможно. Нужно было просто бороться, но нам немного не хватило дополнительной атаки, удачи и реализации того или иного момента. Так что наш вылет с одной победой в гостях, на мой взгляд, вообще не закономерен. То, что произошло в плей-офф, — это определённый опыт и для команды, и для тренерского штаба. Я считаю, что мы в состоянии ставить перед собой самые глобальные задачи на следующий год. Но и в этом сезоне мы были достойны большего. Скорее всего, просто недоработал тренерский штаб, и это не позволило ребятам реализовать некоторые моменты и ту готовность, которая у них была. Но это приходит с опытом, и на сегодняшний день уже сделаны выводы, мы готовимся и планируем следующий сезон, доносим до ребят, какие требования будут предъявляться в предсезонке и в сезоне.

Если рассматривать игры в плей-офф, то нам попались две совершенно разные команды. Нижний Новгород продемонстрировал нам силовой хоккей в стиле ЦСКА, а СКА показал своих лидеров, своё звено большинства, которое нас и победило. Конечно, СКА — это один из богатейших клубов нашей лиги, и там собраны сильнейшие игроки. С ними было очень интересно играть, тем более когда играешь на равных, а мне кажется, у нас это получилось», — цитирует Скобрева официальный сайт клуба.