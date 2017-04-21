«Авангард» продлил контракт с нападающим Михеевым

«Авангард» продлил контракт с нападающим Ильёй Михеевым. Соглашение рассчитано на два года.

В сезоне-2016/17 хоккеист провёл 56 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 21 (12+9) очко. На счету нападающего 12 матчей и 5 (2+3) очков в плей-офф.

«Михеев – талантливый омский воспитанник. Он прогрессирует каждый сезон и своей игрой завоевал право выходить в основе «Авангарда». Илья невероятно трудолюбив и сосредоточен только на хоккее. Именно поэтому мы не хотели, чтобы он выходил на рынок, и сразу предложили новый двухлетний контракт. Предложений со стороны других команд было немало. Пример Михеева показателен для наших воспитанников. Если упорно работать, можно достичь любой цели. В новом сезоне мы ждём прорыва от нашей молодёжи!» – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев.