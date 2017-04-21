Кожевников: Панарин — наше будущее, но надо брать на ЧМ молодёжь из КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился видением состава сборной России на ЧМ-2017. Кожевников считает, что в команду необходимо включить больше молодых игроков из КХЛ.

«Анисимов и Панарин провалили плей-офф? Провалили — не провалили, в сборной немножко другая игра, это совершенно другая подготовка. Сборная — это сборная, и Панарин — это наше будущее. Они не такие старые. Но я думаю, что надо брать своих. Надо проверять нашу молодёжь, чтобы она была готова к играм на Олимпиаде. Это моё мнение. Надо проверить, как она будет себя чувствовать в таких матчах. Длинный турнир, совершенно другое напряжение. Не нужно всё делать в последний момент, если с НХЛ ничего не получится и они не поедут», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата»Владиславом Уткиным.

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