Йози: «Нэшвилл» отлично провёл серию с «Чикаго»

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози поделился эмоциями от выхода во второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги. Команда выиграла серию с «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 4-0. При этом «хищники» впервые в своей истории выиграли кубковую серию всухую.

«Ощущения просто прекрасные. На мой взгляд, мы отлично провели серию. С большим уважением относимся к «Чикаго». В этой команде есть ряд хоккеистов мирового класса. По-моему, мы очень хорошо отыграли четыре матча», – передаёт слова игрока официальный сайт НХЛ.