Чемпион мира по футболу Подольски стал послом ЧМ-2017

Чемпион мира по футболу, вице-чемпион Европы Лукаш Подольски стал послом чемпионата мира по хоккею 2017 года. Об этом сообщает официальный сайт немецкой национальной команды.
Чемпионат мира пройдёт во Франции и Германии. Председатель местного оргкомитетта турнира Стефан Лоучер вручил титулованному немецкому футболисту сертификат и майку немецкой национальной команды.
В прошлом сезоне сборная Германии под управлением Марко Штурма вышла в плей-офф чемпионата мира. В четвертьфинале немцы проиграли сборной России.
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