Ковальчук посетил тренировку «Зенита»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук посетил тренировку футбольного клуба «Зенит». Об этом информирует клуб российской футбольной Премьер-Лиги в своём «Твиттере». Также занятие посетили воспитанники Академии футбольного клуба.



В завершившемся сезоне Ковальчук провёл 60 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал в них 78 (32+46) очков при показателе полезности «+28». В плей-офф на счету игрока 18 матчей и 9 (6+3) очков при показателе полезности «-1».

Также видео доступно на официальном канале футбольной команды в YouTube

