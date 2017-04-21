Нападающий «Лос-Анджелеса» Сетогучи продолжит карьеру в Немецкой хоккейной лиге

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Девин Сетогучи заключил двухлетний контракт с командой Немецкой хоккейной лиги «Адлер Мангейм», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

30-летний форвард в сезоне-2016/17 провёл в 45 матчей, в которых набрал 12 (4+8) очков. Всего в НХЛ на его счету 261 (131+130) очков в 516 играх за «Сан-Хосе Шаркс», «Миннесоту Уайлд», «Виннипег Джетс», «Калгари Флэймз» и «Лос-Анджелес». Сетогучи ранее уже выступал в Европе, сезон-2016/16 он провёл в швейцарском «Давосе», сыграл 37 матчей, отметившись 32 (16+16) результативными баллами.