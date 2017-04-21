«Рейнджерс» подтвердили подписание контракта с Алексеем Береглазовым

«Нью-Йорк Рейнджерс» официально объявил о подписании контракта с защитником Алексеем Береглазовым, который ранее выступал в составе магнитогорского «Металлурга». Ранее «Чемпионат» сообщал о скором переходе россиянина. Его контракт с «Магниткой» заканчивается 30 апреля. Также хоккеистом интересовался петербургский СКА.
В регулярном чемпионате — 2016/17 23-летний Береглазов сыграл во всех 60 матчах, записав на свой счёт 19 (1+18) результативных баллов при показателе полезности "+9" и 20 минутах штрафного времени.
В плей-офф Кубка Гагарина — 2017 Береглазов сыграл 13 матчей, отметившись шестью результативными передачами. В 2016 году в составе «Магнитки» он стал обладателем Кубка Гагарина.
Трямкин и Калинин в КХЛ, Дыбленко и Береглазов в НХЛ, а юниоры в — 1/2 ЧМ!
Ларсен перешёл в Уфу, Трямкин в «Автомобилист», Дыбленко едет в «Нью-Джерси», Береглазов в «Рейнджерс», а на ЮЧМ определились полуфиналисты.