«Рейнджерс» подтвердили подписание контракта с Алексеем Береглазовым

«Нью-Йорк Рейнджерс» официально объявил о подписании контракта с защитником Алексеем Береглазовым, который ранее выступал в составе магнитогорского «Металлурга». Ранее «Чемпионат» сообщал о скором переходе россиянина. Его контракт с «Магниткой» заканчивается 30 апреля. Также хоккеистом интересовался петербургский СКА.

В регулярном чемпионате — 2016/17 23-летний Береглазов сыграл во всех 60 матчах, записав на свой счёт 19 (1+18) результативных баллов при показателе полезности "+9" и 20 минутах штрафного времени.

В плей-офф Кубка Гагарина — 2017 Береглазов сыграл 13 матчей, отметившись шестью результативными передачами. В 2016 году в составе «Магнитки» он стал обладателем Кубка Гагарина.