В четвёртом матче финальной серии плей-офф чемпионата Казахстана между «Номадом» и «Темиртау» защитник астанинской команды Дамир Рыспаев применил силовой приём против судьи. Встреча завершилась победой «Тимертау» со счётом 3:1, счёт в серии стал 2-2.

Рыспаев ранее выступал за «Барыс» в Континентальной хоккейной лиге, но был бессрочно дисквалифицирован летом 2016 года за драку с несколькими игроками в предсезонном матче с «Куньлунь Ред Стар». После этого он подписал новый контракт с «Барысом», который позволяет ему выступать в чемпионате Казахстана.

Видео эпизода доступно в YouTube.