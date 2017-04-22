Холтби: я знал, что Овечкин не сломается. Есть даже сайт в честь него

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал итог пятого матча серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1 ОТ) и травму капитана команды Александра Овечкина.



«Рад, что сегодня здорово сыграл Кузнецов. Он действовал с большой уверенностью, он заслужил хорошую игру. У него не очень получилось в плей-офф год назад, но сейчас он обрёл свою игру, это здорово для нас. Что касается травмы Овечкина, то я знал, что он будет в порядке. По этой причине в его честь даже назвали один из сайтов», — передаёт слова Холтби Russian Machine Never Breaks.



Добавим, что известную фразу «Русская машина не ломается» произнёс в интервью сам Овечкин, когда в октябре 2006 года получил травму в матче с «Колорадо», но уже на следующий день полноценно участвовал в тренировке.