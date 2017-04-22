Стал известен состав сборной Казахстана на ЧМ-2017

Тренерский штаб сборной Казахстана объявил состав, который продолжит подготовку к чемпионату мира — 2017 в Киеве. В основную заявку попадут 19 полевых игроков и два вратаря, остальные хоккеисты останутся в расположении команды в качестве запасных.
Вратари:
Бояркин Никита;
Колесник Виталий;
Кудрявцев Сергей.
Защитники:
Даллмэн Кевин;
Лакиза Артемий;
Липин Александр;
Савченко Роман;
Семёнов Максим;
Степанов Дмитрий;
Трясунов Вячеслав;
Полохов Кирилл.
Нападающие:
Боченски Брэндон;
Бойд Дастин;
Доус Найджел;
Иванов Никита;
Худяков Максим;
Кучин Иван;
Маркелов Владимир;
Михайлис Никита;
Панюков Кирилл;
Пушкарёв Константин;
Сагадеев Антон;
Мартен Сен-Пьер;
Старченко Роман.