Стал известен состав сборной Казахстана на ЧМ-2017

Тренерский штаб сборной Казахстана объявил состав, который продолжит подготовку к чемпионату мира — 2017 в Киеве. В основную заявку попадут 19 полевых игроков и два вратаря, остальные хоккеисты останутся в расположении команды в качестве запасных.

Вратари:

Бояркин Никита;

Колесник Виталий;

Кудрявцев Сергей.

Защитники:

Даллмэн Кевин;

Лакиза Артемий;

Липин Александр;

Савченко Роман;

Семёнов Максим;

Степанов Дмитрий;

Трясунов Вячеслав;

Полохов Кирилл.

Нападающие:

Боченски Брэндон;

Бойд Дастин;

Доус Найджел;

Иванов Никита;

Худяков Максим;

Кучин Иван;

Маркелов Владимир;

Михайлис Никита;

Панюков Кирилл;

Пушкарёв Константин;

Сагадеев Антон;

Мартен Сен-Пьер;

Старченко Роман.