Кожевников: у Проворова прекрасное катание, у нас давно не было такого защитника

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал игру олимпийской сборной России в первом матче Еврочелленджа с командой Швейцарии (1:2) и оценил дебют в составе взрослой национальной сборной защитника Ивана Проворова.



«В первом матче наша сборная много владела шайбой, но вся игра шла по углам. Остроты мало, на ворота никто не лезет. Я понимаю, что есть вероятность травм, но и бросков было не так много, много брака в приёме шайбы. Играли на выезде, было несколько спорных судейских решений. С точки зрения результата матчи Еврочелленджа не так важны, это же обкатка. Думаю, что больше половины из этого состава на чемпионат мира не поедет. Да, для тренеров эти матчи — своеобразная лакмусовая бумажка, как выглядят игроки в подобных матчах, хотя у швейцарцев тоже не самый сильный состав. Эти матчи нужны.



Меня очень впечатлил Иван Проворов, это будет классный защитник. Грамотный парень с очень хорошим катанием. У нас давно не было игроков с таким катанием, отбор шайбы, подкат под нападающих – всё на высшем уровне. Опыта у него не так много, но это дело наживное. Сыграет на чемпионате мира, он один из главных кандидатов. Похож на защитников старой школы. На мой взгляд, у него лучшее катание из всех, а для игрока обороны это основное», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

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