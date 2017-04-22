Vancouver Province: от Трямкина требовали больше агрессии, а это не его конёк

Обозреватель Vancouver Province Джейсон Ботчфорд прокомментировал решение защитника Никиты Трямкина вернуться в «Автомобилист» после одного полного сезона, сыгранного за «Ванкувер Кэнакс».



«Защитник таких габаритов, как Трямкин был необходим «Ванкуверу», но сохранить Никиту клуб не смог. Этой команде предстоит ещё долгий путь, чтобы найти себя, перестроить состав и восстановить результаты. Без Трямкина этот процесс будет протекать дольше и болезненней. По официальным словам, Трямкин покинул «Ванкувер» из-за семейных причин. Конечно, это останется частью истории. Когда игрок решил поменять город, похожий на фотографию на открытке, прекрасную кухню и жизнь в пятизвёздочном отеле на то, чтобы вернуться на восток России, причины должны быть вескими и сложными.



В интервью российской прессе Трямкин выразил недоумение, почему тренерский штаб Уилли Дежардена в некоторых матчах в третьем периоде переходил на игру в пять защитников, оставляя Никиту в запасе. Многие журналисты тоже были сбиты с толку подобными решениями руководства. Тренеры зачем-то пытались получить от Трямкина больше агрессии, а это не его сильная сторона. От него требовали играть, как Крис Пронгер, но грязная и средняя игра – не конёк Трямкина, который прекрасно катается. Права на Никиту «Ванкувер» сохранит, пока ему не исполнится 27 лет. К генеральному менеджеру Джиму Беннингу у меня вопросов нет, он сделал всё, чтобы Трямкин был в «Кэнакс». Но из-за других людей Никита не будет играть там, где должен – в первой четвёрке защитников «Ванкувера», — считает Ботчфорд.