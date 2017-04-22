Хедман: войти в тройку номинантов на «Норрис Трофи» — большая честь

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман поделился эмоциями прокомментировал тот факт, что он вошёл в тройку финалистов на приз лучшему защитнику сезона — «Норрис Трофи».

«Это большая честь для меня. С нетерпением жду встречи с Брентом Бёрнсом и Эриком Карлссоном на церемонии.

Я номинирован благодаря хорошим партнёрам по команде. Я часто получал возможность заработать очки, был уверен при игре в большинстве. Мне было комфортно играть в атаке. Но я ждал от себя как от одного из лидеров команды большей результативности, когда мы боролись за плей-офф», – цитирует Хедмана Tampa Bay Times.