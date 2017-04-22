Ханвик: «Торонто» сегодня хорошо играло и могло победить

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Мэтт Ханвик поделился впечатлениями после поражения в пятом матче серии с «Вашингтон Кэпиталз» (1:2 ОТ, 2-3 в серии). Следующий матч серии пройдёт на домашней арене «Торонто». В случае победы «кленовых листьев» исход противостояния будет решён в Вашингтоне.



«Сегодня мы хорошо играли и могли победить. Но мы не будем зацикливаться на этом, начнем готовиться к шестому матчу и приложим к этому все силы», — приводит слова Ханвика официальный сайт Национальной хоккейной лиги.