Миронов: пока ещё не верится, что «Красная Армия» выиграла Кубок Харламова

Главный тренер команды «Красная Армия» Борис Миронов поделился впечатлениями от победы в Кубке Харламова.

«Эмоции переполняют так же, как и ребят. Пока ещё не верится, что мы прошли сезон на таком уровне и выиграли Кубок Харламова. Может быть, завтра это будет как-то ощущаться. Сейчас эйфория и эмоции зашкаливают. Трудно контролировать себя, но это жизнь. Она продолжается. Спасибо огромное всем ребятам, которые весь сезон старались, бились. Они заслужили эту победу, а наша работа была в том, чтобы направить, подсказать, помочь и создать такой коллектив, который с первого дня до последнего был одним целым.

Это только кажется, что всё было легко. Даже в финальной серии, несмотря на счёт, игры были очень тяжёлыми. Четыре матча за пять дней – это любому спортсмену очень тяжело. Но ребята выдержали, вытерпели. Выходили на каждую игру, как на последнюю. Можно только снять шляпу перед ними — молодцы.

Мы не думали, где закончить эту серию. Нам в каждой игре нужно выиграть, как будто это последний бой. Мы это прекрасно понимали. Неважно, где мы победили – в Москве или Нижнекамске», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.