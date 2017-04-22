Кузьменко: следующая цель – выиграть Кубок Гагарина

Нападающий клуба МХЛ «Красная Армия» Андрей Кузьменко прокомментировал завершение финальной серии с нижнекамским «Реактором» (2:1 в четвёртом матче, 4-0 в серии) и победу своей команды в розыгрыше Кубка Харламова.

«После неудачного молодёжного чемпионата мира я переосмыслил свою игру. В чём-то поменялся, стал больше работать над собой. Так что всё, что ни делается – всё к лучшему. Какая цель будет следующей? Выиграть Кубок Гагарина. Ощущения от победы просто великолепные. Я очень рад за тех ребят, которые были в «Красной Армии» с июня. Мы пришли чуть позже, было пополнение из Высшей лиги, из КХЛ, помогли им. Это очень приятно», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Кузьменко стал самым ценным игроком плей-офф МХЛ. 21-летний форвард в 12 матчах забросил 11 шайб и отдал 13 голевых передач при показателе полезности «+11».

Видео из раздевалки «Красной Армии» также можно посмотреть на официальном аккаунте «Чемпионата» в YouTube.