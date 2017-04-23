Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Дебур: «Шаркс» отступать некуда, это заставляет проявлять лучшие качества

23 апреля 2017, воскресенье. 00:35. Хоккей

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур поделился ожиданиями от шестого матча первого раунда плей-офф с «Эдмонтон Ойлерз», которые ведут в серии со счётом 3-2.

«Мы пониманием, что если проиграем, то сезон для нас завершён. Так что мы будем играть решительно. Понимание того, что отступать некуда, заставляет человека проявлять свои лучшие качества. Поможет нам и то, что мы будем играть дома. Мы уже показали, что способны приходить в себя после тяжёлых поражений и побеждать. Я уверен, что мы будем готовы к игре», — приводятся слова Дебура на официальном сайте НХЛ.

Сможет ли Макдэвид и его «Эдмонтон» выбить «Сан-Хосе» из плей-офф? Набери свою команду мечты!

Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Сан-Хосе Шаркс Эдмонтон Ойлерз Питер Дебур
Новости. Хоккей
23 апреля 2017, воскресенье
00:55 Браташ: у олимпийской сборной не хватило силёнок, но похвалю ребят за самоотдачу
00:35 Дебур: «Шаркс» отступать некуда, это заставляет проявлять лучшие качества
00:16 «Миннесота» — «Сент-Луис»: Эрик Стаал получил травму, влетев головой в борт
22 апреля 2017, суббота
23:56 Бобровский: ты либо добиваешься успеха, либо получаешь опыт. Я получил опыт
23:42 Сборная России сыграет с Швецией в матче за бронзу ЮЧМ-2017
23:10 Сборная США обыграла Швецию и в финале ЮЧМ-2017 сыграет с Финляндией
23:00 Овечкин прошёл медобследование и сыграет в шестом матче серии с «Торонто»
22:41 Бикмуллин: для «Реактора» сезон удался, мы вошли в историю Татарстана
22:13 Форвард «Чикаго» Крюгер выразил желание сыграть за сборную Швеции на ЧМ-2017
21:52 Нападающий «Торонто» Кадри избежит слушания за удар в колено Овечкина
21:34 Кошелев: счёт 4-0 в финальной серии с «Реактором» по игре
21:17 Чмыхов: для меня было важно выиграть Кубок Харламова в своих стенах
21:12 Соколов: не думаю, что «Реактору» стоит стыдиться этого серебра
21:06 Кузьменко: следующая цель – выиграть Кубок Гагарина
20:58 Миронов: пока ещё не верится, что «Красная Армия» выиграла Кубок Харламова
20:58 Силаев: крупный счёт в матчах с «Реактором» не важен, все игры были трудными
20:51 Олимпийская сборная России всухую проиграла Швейцарии в матче Еврочелленджа
20:47 Морозов: в следующем сезоне в МХЛ могут появиться новые команды
20:46 Игроки «Чикаго» Кит и Тэйвз не сыграют за сборную Канады на ЧМ-2017
20:15 Утунен: гол в овертайме полуфинала ЮЧМ — самый важный в моей карьере
20:08 Торопченко: Жуков не виноват, нужно было раньше забивать в полуфинале ЮЧМ
20:07 Рубинчик: просто не могли забить финнам, да и судьи были не на нашей стороне
19:54 Липанов: нужно забыть обо всём, третье место на ЮЧМ будет неплохим результатом
19:54 Голубович: сборная России допустила больше ошибок в полуфинале ЮЧМ
19:54 Форвард «Красной Армии» Андрей Кузьменко стал самым ценным игроком плей-офф МХЛ
19:36 «Красная Армия» одолела «Реактор» в четвёртом матче и завоевала Кубок Харламова
19:24 Источник: защитник ХК «Сочи» Фантенберг может перейти в «Лос-Анджелес»
19:13 Жуков, Свечников и Рубинчик названы лучшими игроками сборной России на ЮЧМ-2017
19:01 Сборная России уступила Финляндии в полуфинале юниорского ЧМ-2017
18:55 Тэйвз: когда ты вылетаешь из серии «всухую», это совсем другая история
18:27 Наместников вошёл в состав сборной России на второй матч со Швейцарией
18:17 Ханвик: «Торонто» сегодня хорошо играло и могло победить
17:59 М. Стаал: я под впечатлением от игры Бучневича, он очень техничен и умён
17:37 Хедман: войти в тройку номинантов на «Норрис Трофи» — большая честь
17:13 Виньо: Бучневич позволил «Рейнджерс» остаться жёсткими, но более техничными
16:50 СSN опубликовала шутливую карикатуру на Овечкина, сравнив его с Терминатором
16:48 Vancouver Province: от Трямкина требовали больше агрессии, а это не его конёк
16:24 Кожевников: у Проворова прекрасное катание, у нас давно не было такого защитника
16:00 Зибанеджад: «Рейнджерс» снова стали играть в хоккей, который приносил нам успех
15:43 Стал известен состав сборной России на матч полуфинала ЮЧМ c Финляндией
15:25 «Нефтехимик» расторг контракт с защитником Александром Федотовым
14:56 Стал известен состав сборной Казахстана на ЧМ-2017
14:44 Уильямс: многие хотят травмировать Овечкина, особенно в этот период сезона
14:21 Артемий Панарин вызван в сборную России для участия в ЧМ-2017
14:04 Сборная Канады ждёт ответа от Кроуфорда, Кита и Тэйвза по поводу участия в ЧМ
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Считаете ли вы минувший сезон КХЛ самым интересным в истории?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+