Дебур: «Шаркс» отступать некуда, это заставляет проявлять лучшие качества

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур поделился ожиданиями от шестого матча первого раунда плей-офф с «Эдмонтон Ойлерз», которые ведут в серии со счётом 3-2.

«Мы пониманием, что если проиграем, то сезон для нас завершён. Так что мы будем играть решительно. Понимание того, что отступать некуда, заставляет человека проявлять свои лучшие качества. Поможет нам и то, что мы будем играть дома. Мы уже показали, что способны приходить в себя после тяжёлых поражений и побеждать. Я уверен, что мы будем готовы к игре», — приводятся слова Дебура на официальном сайте НХЛ.

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