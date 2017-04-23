Радулов: поеду ли в сборную, если вызовут? Нет, наверное

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Александр Радулов прокоммеyтировал вылет своей команды из плей-офф Национальной хоккейной лиги…

«Да какие эмоции? Бились, старались, чтобы была и седьмая игра. Не получилось, сами виноваты. Теперь будет много времени всё это переварить и готовиться к следующему сезону. Моментами мы играли очень прилично, даже в этой встрече в первом периоде. Не они нас обыграли, а мы сами уступили «Рейнджерс».

Хорошо ли себя зарекомендовал в НХЛ в этом сезоне? Об этом лучше не меня спрашивать.

Поеду ли в сборную, если вызовут? Не знаю. Нет, наверное», — цитирует игрока Sportbox.