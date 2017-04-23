Эрик Стаал был госпитализирован после удара головой о борт в матче с «Блюз»

Форвард «Миннесота Уайлд» Эрик Стаал не доиграл пятый матч серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (3:4 ОТ). Команда проиграла серию плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 1-4.

Во втором периоде канадский хоккеист ударился головой о борт после падения. Он был госпитализирован, но выписан после обследования.

В сезоне-2016/17 Стаал провёл в общей сложности 87 матчей в НХЛ, в которых набрал 66 (28+38) очков.

Видео эпизода доступно на официальном канале sportsnet в YouTube