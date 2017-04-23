Гендиректор ХК «Сочи»: вероятность перехода Фантенберга в НХЛ существует

Гендиректор ХК «Сочи» Сергей Воропаев сообщил, что защитник Оскар Фантенберг может продолжить карьеру в НХЛ. Ранее появились информация, что хоккеист может продолжить карьеру в «Лос-Анжделес Кингз». В сезоне-2016/17 хоккеист набрал 23 (3+20) очка в 44 матчах.

«Слухи есть, но никакой конкретики быть не может, у него есть действующий контракт. Мы на самом деле не знаем о его уходе, но такая вероятность существует. Мы хотели бы его оставить, но переговоры достаточно сложно вести, потому что у него есть желание попасть в НХЛ, вроде бы есть предложения, но этого сейчас никто не скажет. Всё будет известно уже после 30 апреля», — цитирует функционера ТАСС.