Маклеллан: дальше в плей-офф «Эдмонтону» будет ещё сложнее

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Тодд Маклеллан прокомментировал победу над «Сан-Хосе Шаркс» (3:1) в шестом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Серия завершилась с общим счётом 4-2.



«Подобный результат достигается за счёт работы, серьёзных уроков, постоянных тренировок и боли. Нам это далось нелегко. Но я смотрю на команду и вижу, как ребята растут.

Мы смогли пробиться в плей-офф, а сейчас пробились во второй раунд. Мы на своём опыте поняли, каково играть в столь равных матч. Здорово, что нам удалось этого добиться. И это только первый раунд. Дальше будет лишь сложнее», – цитирует специалиста официальный сайт лиги.