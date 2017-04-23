Саморуков: в полуфинале России не повезло, со шведами собрались и сделали игру

Защитник сборной России Дмитрий Саморуков оценил выступление команды на ЮЧМ-2017. Коллектив Сергея Голубовича завоевал бронзовые награды турнира, обыграв Швецию (3:0).



«Мы вчера очень сильно расстроились после поражения от финнов. Но на матч за третье место собрались и сделали то, что и должны были сделать. Да, не повезло в полуфинале, но в итоге доказали, что так просто сдаваться не намерены. С Финляндией не легла карта, но мы и сами виноваты. Собрались духом и сегодня сделали игру. Не только мой гол, а все голы играют решающую роль. Главное быть командой. Неважно, кто забивает. Важен командный дух. Заставляю себя работать. Понимаю, что надо повести ребят за собой. Беру на себя инициативу, стараюсь правильно играть. Показывать пример тем, кто помоложе.



Привезли первые за шесть лет медали в Россию. Следующий ЮЧМ будет у нас в стране, надеемся на ребят. Выложились, могли выигрывать турнир, но так сложилось. Очень насыщенный сезон для меня, я очень рад», — сказал Саморуков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

Есть первая медаль за шесть лет! Россия завоевала бронзу ЮЧМ-2017 Юниорская сборная России обыграла Швецию на чемпионате мира в матче за бронзу, впервые за шесть лет поднявшись на пьедестал почёта.