Жуков: последние несколько лет была мечта – выиграть ЮЧМ, но не получилось

Голкипер юниорской сборной России Максим Жуков прокомментировал своё выступление на турнире и обидную пропущенную шайбу в овертайме полуфинала турнира от финнов (1:2 ОТ).



«Очень обидное поражение было от финнов в полуфинале. Я не играл сегодня? В этом ничего такого нет, это тренерское решение, и оно было правильное. Кирилл Устименко не пропустил ни одной шайбы, и мы выиграли. Тяжело было вчера, это была мечта последние несколько лет — выиграть чемпионат мира, это был мой второй шанс, но не получилось. Очень расстроился. На этом жизнь не заканчивается, но всё равно очень обидно, что не сыграли в финале. Финны не такая уж сильная команда, не так уж хорошо и играли с нами.



Не пожалел, что летом уехал в Северную Америку играть в USHL. Сезон начался хорошо, потом были спады, а потом опять нормально. Команда не попала в плей-офф, и получилось сюда приехать. «Грин Бэй» меня не хотел отпускать, потому что в регулярном чемпионате оставалась одна игра, и от неё зависело попадание в плей-офф. В итоге приняли решение, что я уезжаю, и они проиграли. Тренер не обиделся и сказал, что мне лучше приехать через год назад. Думаю, что приеду», — сказал Жуков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым

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