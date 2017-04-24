Защитник Херсли может перейти из СКА в «Лугано»

Защитник СКА Патрик Херсли может продолжить карьеру в швейцарском «Лугано». Об этом сообщает Swiss Hockey News. 30-летний шведский хоккеист входит в сферу интересов клуба. Срок его соглашения с петербургским клубом истекает 30 апреля, ранее сообщалось, что стороны не ведут переговоров о его продлении.

Херсли стал игроком СКА по ходу текущего сезона после расторжения контракта с «Локомотивом». В регулярном чемпионате КХЛ он набрал 14 (5+9) очков в 30 матчах, в плей-офф – 18 (6+12) очков в 16 матчах и выиграл Кубок Гагарина. Хоккеист выступал в КХЛ на протяжении трёх последних сезонов, набрав 59 (25+34) очков в 142 матчах.