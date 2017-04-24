Впервые с 2001 года в 1-м раунде плей-офф НХЛ не было сыграно ни одного 7 матча

В стартовом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги 2017 года ни в одной из серий не было сыграно седьмого матча. Последний раз в розыгрыше Кубка Стэнли подобное случалось в 2001 году. Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В текущем розыгрыше самым популярным исходом серий стал 4-2 (4 раза), 4-1 и 4-0 были зафиксированы по два раза.

Кубок Стэнли. Второй раунд

Восточная конференция

«Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз»

«Оттава Сенаторз» — «Нью-Йорк Рейнджерс».

Западная конференция

«Анахайм Дакс» — «Эдмонтон Ойлерз»

«Сент-Луис Блюз» — «Нэшвилл Предаторз».

Второй раунд Кубка Стэнли начнётся 26 апреля матчами команд Западной конференции.