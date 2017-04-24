Маршан: было много спорных моментов, но «Бостон» бился

Форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан прокомментировал вылет своей команды из плей-офф Национальной хоккейной лиги. Американская команда потерпела поражение в серии с «Оттава Сенаторз» со счётом 2-4. Хоккеист вошёл в тройку претендентов на «Леди Бинг Трофи».

«Мы много сил отдали, чтобы продлить серию, и было крайне обидно проигрывать в овертайме из-за удаления. Было много спорных моментов, но мы бились. Очень тяжёлое поражение», – передаёт слова игрока «Брюинз» официальный сайт Национальной хоккейной лиги.