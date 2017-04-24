Кадри: сравните, где «Торонто» был год назад и сейчас

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Назем Кадри прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» в серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Канадская команда потерпела поражение в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 2-4. «Мэйпл Лифс» попали в плей-офф впервые с 2013 года.

«Наверное, невозможно повторить то, что происходило в последние две недели. Это поможет нашей команде. Вспомните, где мы были год назад, и сравните с тем, где мы сейчас. Это здорово», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.