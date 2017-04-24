Бекстрём: «Вашингтон» — не фаворит серии с «Питтсбургом»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём заявил, что не считает свою команду фаворитом во втором раунде плей-офф НХЛ с «Питтсбург Пингвинз».

«Мы — не фавориты серии с „Питтсбургом“, потому что они — действующие чемпионы», — цитирует Бекстрёма журналист Washington Post Изабель Хуршудян.

«Питтсбург» является действующим обладателем Кубка Стэнли, в сезоне-2015/16 «пингвины» обыграли «столичных» во втором раунде плей-офф в шести матчах. «Вашингтон» второй год подряд выиграл регулярный чемпионат НХЛ, а в последний раз доходил до финала конференции в 1998 году.