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Форварды «Шаркс» Торнтон, Гертл и Марло играли в плей-офф с серьёзными травмами

24 апреля 2017, понедельник. 21:47. Хоккей

Нападающие «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон, Патрик Марло и Томаш Гертл играли в плей-офф с серьёзными травмами. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист NBC Sports Кевин Курц со ссылкой на главного тренера команды Питера ДеБура.

Торнтон выступал с порванными передней крестообразной и внутрененней боковой связками колена. Ему предстоит операция. У Гертла была сломана ступня, а у Марло — большой палец.

«Сан-Хосе» в первом раунде проиграл «Эдмонтон Ойлерз» в шести матчах. Торнтон набрал 2 (0+2) очка в четырёх матчах, Марло — 4 (3+1) очка в шести встречах, а Гертл — 2 (0+2) очка в шести играх.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сан-Хосе Шаркс Джо Торнтон
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24 апреля 2017, понедельник
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