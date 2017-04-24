Форварды «Шаркс» Торнтон, Гертл и Марло играли в плей-офф с серьёзными травмами

Нападающие «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон, Патрик Марло и Томаш Гертл играли в плей-офф с серьёзными травмами. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист NBC Sports Кевин Курц со ссылкой на главного тренера команды Питера ДеБура.

Торнтон выступал с порванными передней крестообразной и внутрененней боковой связками колена. Ему предстоит операция. У Гертла была сломана ступня, а у Марло — большой палец.

«Сан-Хосе» в первом раунде проиграл «Эдмонтон Ойлерз» в шести матчах. Торнтон набрал 2 (0+2) очка в четырёх матчах, Марло — 4 (3+1) очка в шести встречах, а Гертл — 2 (0+2) очка в шести играх.