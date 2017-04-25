Торнтон: колено сильно болело, но в плей-офф приходится справляться с травмами

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон рассказал, как играл в плей-офф с порванными связками колена, а также отметил, что хотел бы вернуться в команду на следующий сезон. 1 июля 37-летний форвард может стать неограниченно свободным агентом.

«Колено сильно болело во время игры. Мне просто не повезло получить травму в это время года, за три матча до конца регулярного чемпионата, а в плей-офф приходится справляться с такими вещами. Хоккеисты — люди из другого теста. У нас в команде пять или шесть ребят играли с травмами. Ничего не поделаешь.

Я хочу вернуться. Мы способны выиграть Кубок Стэнли, и мне уже достаточно лет, чтобы понимать, насколько у нас хорошая команда. Я бы хотел вернуться, уверен, что мы будем разговаривать о новом контракте. Но сейчас мне надо пару месяцев посвятить семье, побыть с детьми», — цитирует Торнтона CSN Bay Area.